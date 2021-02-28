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"الأمن البيئي" يطيح بمخالف يقوم بنقل رمال وتجريف التربة بالرياض

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أُحيل إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام الإقامة والعمل؛ يقوم بنقل الرمال، وتجريف التربة في مدينة الرياض، في مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع ذلك دون تصريح.

وأوضح الرائد / رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة مستخدمتَين في تجريف التربة ونقلها، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مخالف لنظام الإقامة والعمل من الجنسية الهندية؛ فجرى إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق ، ورقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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