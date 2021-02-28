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2.5 مليار جنيه.. ضرائب ورسوم جمارك السويس في يناير 2021

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2.5 مليار جنيه.. ضرائب ورسوم جمارك السويس في يناير 2021 2.5 مليار جنيه.. ضرائب ورسوم جمارك السويس في يناير 2021

مصراوي Masrawy

08:00 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى معيط تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7127 شهادة جمركية خلال شهر يناير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة؛ ومنها: قطع غيار السيارات، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يناير الماضي، بلغت 732 مليونًا و959 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و642 مليونًا و353 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 200 مليون و61 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت بتصدير مشمول 2969 بیانًا جمركيًّا بقيمة بلغت 3 مليارات و758 مليونًا و431 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة؛ منها سلع غذائية ومنتجات زراعية، وغيرهما.

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