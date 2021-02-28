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وكيل "حقوق إنسان النواب" يطالب بفصل "استخلاص البلازما" عن "تجميع الدم"

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وكيل "حقوق إنسان النواب" يطالب بفصل "استخلاص البلازما" عن "تجميع الدم" وكيل "حقوق إنسان النواب" يطالب بفصل "استخلاص البلازما" عن "تجميع الدم"

مصراوي Masrawy

07:56 م الأحد 28 فبراير 2021

(مصراوي):


قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يتعجب من إصرار على تقديم قانونَين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما ببعض؛ أحدهما يضع في مصاف الدول المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافٍ، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عامًا لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.

وتابع أبو العلا، خلال الجلسة العامة للبرلمان: هناك مَن يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعًا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كافٍ، مطالبًا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.

واستطرد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يسمى بـ"عمليات الدم" في دول العالم، وإنما مسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن تفهم المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد؛ فأطالب بتغيير المسمى على الأقل.

واختتم النائب: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.

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مصراوي Masrawy

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