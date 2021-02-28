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إسرائيل توافق على تطعيم العمال الفلسطينيين لديها

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إسرائيل توافق على تطعيم العمال الفلسطينيين لديها إسرائيل توافق على تطعيم العمال الفلسطينيين لديها

مصراوي Masrawy

08:07 م الأحد 28 فبراير 2021

تل أبيب - (د ب أ)

وافقت إسرائيل على بدء حملة تطعيم للعمال الفلسطينيين "في الأيام المقبلة" بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وسيحصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل أو في المناطق الصناعية المجاورة أو داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية الحصول على لقاحات ضد التي اشترتها إسرائيل من شركة الأدوية الأمريكية مودرنا.

وأفاد بيان صادر عن إدارة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة التابعة لوزارة الدفاع بأن فرقا طبية إسرائيلية ستنتشر في نقاط عبور مختارة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يمكن تلقيح العمال الفلسطينيين.

وجاء في بيان منسق أنشطة في المناطق أن الحملة هي "جزء من الجهود المبذولة لمكافحة انتشار كوفيد -19" وتهدف إلى "الحفاظ على الصحة العامة وعمل الاقتصاد".

وأضاف أن "الخطة الكاملة ستنشر في الأيام المقبلة".

واتهمت العديد من جماعات حقوق الإنسان إسرائيل، كقوة محتلة، بعدم القيام بما يكفي لتطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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