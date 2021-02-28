فاوتشي: اللقاحات لا تزال فعالة بشكل مقبول ضد سلالات كورونا الجديدة

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

دعا كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، الأمريكيين إلى عدم القلق بشأن ما إذا كانت سلالات فيروس كورونا الجديدة، كتلك التي تم اكتشافها مؤخرا في نيويورك يمكن أن تجعل اللقاحات المضادة للفيروس غير فعالة.

وأكد فاوتشي في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الباحثين درسوا السلالات التي تكون اللقاحات أقل فعالية ضدها، وأوضح أن فعالية التطعيمات ضد هذه الفيروسات والسلالات لا تزال عند مستوى مقبول.

وقال الخبير الأمريكي "عندما تصاب بسلالة تقلل من كفاءة اللقاح، وتكون قد حصلت على لقاح جيد، لا يمكنك بالضرورة الحصول على أفضل استجابة (مناعية) ممكنة، لكن اللقاح لا يزال فعالا".

وفي إشارة إلى سلالات (كوفيد-19) الجديدة ومن بينها سلالات نيويورك وجنوب إفريقيا، قال فاوتشي "نحن بحاجة إلى أخذها على محمل الجد".

وأعرب فاوتشي عن اتفاقه مع التصريحات التي أدلى بها مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي بشأن ضرورة استمرار فرض القيود والإجراءات الاحترازية لضمان استمرار انخفاض المعدل الإجمالي للعدوى بالفيروس في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي "عندما نصل إلى الذروة ونبدأ في الاتجاه التنازلي، من المفهوم أن نقول دعونا نبدأ في تخفيف القيود"، مضيفا أنه يعتقد أنه من السابق لأوانه تخفيف قيود كوفيد-19، واعتبر ذلك بمثابة مجازفة.

تأتي تصريحات فاوتشي في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة إعطاء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للمجموعات المعرضة لأعلى نسبة من الخطورة من الأمريكيين، فيما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس السبت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة "جونسون أند جونسون"، ليكون ثالث لقاح معتمد في الولايات المتحدة.