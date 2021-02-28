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انطلاق مناورات "التنين" الجوية الأمريكية ()

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انطلاق مناورات "التنين" الجوية السعودية الأمريكية (فيديو) انطلاق مناورات "التنين" الجوية الأمريكية ()

مصراوي Masrawy

08:04 م الأحد 28 فبراير 2021

الرياض - (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد، انطلاق مناورات التمرين المشترك "التنين" بين القوات الجوية السعودية والأمريكية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع السعودية، عبر حسابها الرسمي، مساء اليوم الأحد مشفوعا بعدد من الصور، وتحت شعار "نتعاون ما نتهاون".

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي، والتدريب القتالي، والهجوم الجوي المضاد، وتدمير الدفاعات الجوية للعدو.

ويساهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمرارًا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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