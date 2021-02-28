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التشيك: لن تنتظر موافقة الجهة التنظيمية الأوروبية لاستخدام اللقاح الروسي

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التشيك: لن تنتظر موافقة الجهة التنظيمية الأوروبية لاستخدام اللقاح الروسي التشيك: لن تنتظر موافقة الجهة التنظيمية الأوروبية لاستخدام اللقاح الروسي

مصراوي Masrawy

07:57 م الأحد 28 فبراير 2021

براغ - ( د ب أ )

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، إن جمهورية التشيك لن تنتظر موافقة الجهة التنظيمية الصحية بالاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بابيس قوله اليوم الأحد، في برنامج حواري أسبوعي على قناة "بريما" التلفزيونية التشيكية إن بلاده اتخذت خطوات ملموسة لشراء لقاح "سبوتنيك في" الروسى وسوف تستخدمه إذا ما وافقت عليه السلطات الصحية التشيكية .

وذكر رئيس الوزراء التشيكي أن تقييم السلطات المحلية المعنية بالعقاقير الدوائية بسلامة اللقاح "سيكون كافيا" لاستخدامه.

وأضاف أن الأمر يعتمد أيضًا على ما إذا كنا سنتمكن من شرائها لأن هناك طلبًا كبيرًا بالفعل من الدول الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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