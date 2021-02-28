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نجار بدرجة قاتل.. أنهى حياة عجوز لسرقتها وسقط بـ"تشكيلة مخدرات"

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نجار بدرجة قاتل.. أنهى حياة عجوز لسرقتها وسقط بـ"تشكيلة مخدرات" نجار بدرجة قاتل.. أنهى حياة عجوز لسرقتها وسقط بـ"تشكيلة مخدرات"

مصراوي Masrawy

07:54 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات مقتل عجوز داخل منزلها ببولاق الدكرور، غرب المحافظة.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة بالعثور على جثة سيدة بمسكنها، وسرقة بعض المصوغات الذهبية وهاتفي محمول.

توصلت جهود البحث والتحري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجار موبيليا، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان أحمد مندور وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأنه نظرًا لتردده على المجني عليها لقيامه ببعض أعمال النجارة لها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها عقد العزم على قتلها وسرقتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والمسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

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