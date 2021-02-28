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في الجولة 21 من دوري المحترفين.. الاتحاد يمطر شباك القادسية برباعية

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"ألكسندر بريجوفيتش" توج حضوره بـ "الهاتريك"

في الجولة 21 من دوري المحترفين.. الاتحاد يمطر شباك القادسية برباعية

أمطر فريق الاتحاد شباك مضيفه القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف ملحقاً به الهزيمة الأولى بعد عشر مباريات، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى المركز الثالث، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة بينما تراجع القادسية للمركز الثامن برصيد 29 نقطة.

في الشوط الأول نجح القادسية في افتتاح التسجيل عن طريق المهاجم المدغشقري كارلوس أندريا الذي استغل العرضية المتقنة من حمد اليامي وسوء تمركز الدفاعي ليتابعها برأسه داخل الشباك عند الدقيقة (31).

بعد الهدف حاول الاتحاد التحرر أكثر بحثاً عن تقليص النتيجة وكان له ما أراد حينما توغل مهند الشنقيطي من الجهة اليسرى قبل أن يعكس كرة مثالية ارتقى لها المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش فوق الجميع ليحولها برأسه هدفاً جميلاً داخل الشباك (43).

مع بداية الشوط الثاني أظهر الاتحاد رغبة واضحة في حسم نتيجة المباراة من خلال تسجيل هدف مبكر ولاح الأمل له عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة عبد العزيز البيشي داخل المنطقة أسند أمر تنفيذها للصربي بريجوفيتش الذي سددها بالعارضة لتضيع فرصة هدف محقق على (54).

وفي الدقيقة 65 ارتقى زياد الصحفي فوق الجميع لاستقبال كرة عرضية رومارينهو ليحولها قوية برأسه قوية داخل الشباك.

ولم يكد يستفيق أصحاب الضيافة من صدمة الهدف الثاني حتى تلقت شباكهم ثالث الأهداف عبر ألكسندر بريجوفيتش بتسديدة ذكية أخطأ الحارس فيصل مسرحي في التعامل مع الكرة لتعانق شباكه عند الدقيقة (69).

وعاد اللاعب بريجوفيتش مجدداً ليضيف الهدف الرابع لفريقه والثالث له بعدما أخطأ دفاع القادسية في إبعاد الكرة لتصل بين أقدام مسجل الهدف الذي أودعها بالشباك (82).

في الجولة 21 من دوري المحترفين.. الاتحاد يمطر شباك القادسية برباعية

في الجولة 21 من دوري المحترفين.. الاتحاد يمطر شباك القادسية برباعية

في الجولة 21 من دوري المحترفين.. الاتحاد يمطر شباك القادسية برباعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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