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حل لغز سرقة المتاجر والدراجات النارية بالحوامدية

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حل لغز سرقة المتاجر والدراجات النارية بالحوامدية حل لغز سرقة المتاجر والدراجات النارية بالحوامدية

مصراوي Masrawy

07:46 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الحوامدية القبض على تشكيل عصابي تخصص عناصره في سرقة المتاجر والدراجات النارية.

تحريات المباحث توصلت إلى أن عاطلين يقيمان بدائرة مركز أبو النمرس، كونا عصابة لسرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية، وسرقة المحلات التجارية بقص الأقفال الحديدية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين ذات العيار، سلاح أبيض، مقص حديدي، دراجة نارية بدون لوحات.

وأقر المتهمان بارتكابهما 5 جرائم سرقة دراجات نارية ومتاجر، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين، له معلومات جنائية) وأمكن ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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