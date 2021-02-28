هل يحصل مصابي كورونا على اللقاح؟.. الصحة تحسم الجدل

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه ‏يمكن للشخص الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) تلقي اللقاح بعد التعافي بشهر تقريبًا.

جاء ذلك في منشور توعوي نشرته الوزارة، اليوم الأحد، عبر حسابها على فيسبوك.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 45 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا، بعد إطلاقه صباح اليوم الأحد.

وبدأت وزارة الصحة اليوم تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل

http://www.egcovac.mohp.gov.eg

وسيكون البدء في التسجيل للفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي

ومن المقرر إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.

والمواطن له الحق في الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة باللقاح، مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا، مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.