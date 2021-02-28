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وزير الكهرباء: 530 مليار جنيه لتحسين الخدمات.. و"إحنا أكبر جهة مديونة للبترول"

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وزير الكهرباء: 530 مليار جنيه لتحسين الخدمات.. و"إحنا أكبر جهة مديونة للبترول" وزير الكهرباء: 530 مليار جنيه لتحسين الخدمات.. و"إحنا أكبر جهة مديونة للبترول"

مصراوي Masrawy

07:37 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن حجم مشروعات الكهرباء وخطتها الاستراتيجية، ضخم جدًا يصل إلى حوالي 530 مليار جنيه تشمل محطة الضبعة النووية ومحطة الضخ والتخزين وتحسين خدمات الري وغيرها، مضيفًا أن الرقم ضخم جدًا.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، اليوم الأحد، أنه لابد أن يشعر المواطن بتحسن الخدمة المقدمة له، ووزارة الكهرباء منفتحة على الجميع ولدينا تشابكات مع عدة وزارات من بينها البترول والمالية.

ولفت شاكر إلى أن "الكهرباء" أكبر جهة عليها مديونة لوزارة البترول، وأكبر مستهلك للمواد اللبترولية في بواقع 50% من إنتاج البترول.

وأضاف: "ووصلت المديونية لـ76 مليار جنيه، تم توزيعها على المالية بواقع الثلث والكهرباء الثلث والبترول الثلث".

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