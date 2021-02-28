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تحرير 317 تلميذة مختطفة في نيجيريا من أيدي قطاع الطرق

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تحرير 317 تلميذة مختطفة في نيجيريا من أيدي قطاع الطرق تحرير 317 تلميذة مختطفة في نيجيريا من أيدي قطاع الطرق

مصراوي Masrawy

07:10 م الأحد 28 فبراير 2021

لاجوس - (د ب أ)
أطلق مسلحون سراح 317 من فتيات المدارس المختطفات منذ أمس الأول الجمعة من مدرسة ثانوية في ولاية زامفارا بشمالى نيجيريا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "بانش" الصادرة فى لاجوس .

وكان اختطاف الطالبات هو الأحدث في سلسلة عمليات الاختطاف الجماعي من المدارس في أكثر دول إفريقيا سكانًا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن الرئاسة النيجيرية لم تؤكد بعد الإفراج عن الطالبات.

وأوضحت الوكالة أن اختطاف الطالبات أجبر العديد من حكومات الولايات على إغلاق بعض المدارس الموجودة في المنطقة.

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