وزير الكهرباء: 66 مليار جنيه لتطوير الشبكات في قرى "حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، في قرى مبادرة حياة كريمة قد تصل إلى 66 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تشمل 51 مركزًا بتكلفة تصل إلى 24 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير 2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وأضاف وزير الكهرباء أنه تم تكليف شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدراسة كافة الاحتياجات وإجراء الدراسات اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية.