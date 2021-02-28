أمير قطر يجري أول اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي بين بيان العلا

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الديوان الأميري القطري، في بيان له مساء الأحد، إلى أن تميم عبر عن دعم بلاده الراسخ للسعودية.

ووفقًا للبيان، شدد تميم على اعتبار استقرار السعودية جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.

وتابع: "طمأن تميم خلال الاتصال على صحة ولي العهد، معبرا عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار".

وأوضح: "تناول الجانبان أثناء الاتصال، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك".