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تاج الدين: هيئة الدواء وافقت على لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

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تاج الدين: هيئة الدواء وافقت على لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا تاج الدين: هيئة الدواء وافقت على لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا

مصراوي Masrawy

05:59 م الأحد 28 فبراير 2021

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك توجه للانفتاح على كافة الجهات المنتجة للقاح ، بحيث يتوفر بمصر أكبر كمية متاحة من اللقاح قريبًا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ""، أن يتوفر بها حاليًا اللقاح الصيني ولقاح أسترازينيكا وستشهد الفترة المقبلة إتاحة اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا، متابعًا: "هيئة الدواء وافقت على منتج آخر من شركة جونسون آند جونسون والفترة المقبلة ستشهد وفرة من اللقاحات داخل مصر".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تبذل كل جهد وبكل ثقة حتى توفر لكل المصريين اللقاحات والأدوية والمستلزمات المختلفة، لعبور جائحة كورونا بكل خير.


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مصراوي Masrawy

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