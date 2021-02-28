منظمة ألمانية تنقذ عشرات المهاجرين بعرض المتوسط لليوم الثالث على التوالي

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ)

أنقذت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، لليوم الثالث على التوالي، مهاجرين بعد تعرضهم لمحنة بعرض البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنظمة، ومقرها برلين، صباح اليوم الأحد على تويتر إن 73 شخصًا آخرين، من بينهم 16 امرأة وطفل، تم نقلهم على متن السفينة "سي ووتش3".

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت إنه تم نقل 97 مهاجرًا آخرين إلى السفينة بعد مهمة إنقاذ أخرى.

وخلال اليومين الماضيين، استقبل المتطوعون ما إجماله 145 شخصًا، بعضهم كان منهكا ويتلقون رعاية طبية. وكان من بين الذين تم إنقاذهم قصر بدون ذويهم.

وكانت السفينة "سي ووتش3" قد هرعت لمساعدة المهاجرين أمس السبت بعد أن تسرب الهواء من زورقهم المطاطي.

والآن، هناك أقل قليلا من 320 مهاجرًا على متن السفينة.