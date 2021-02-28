عشاء يطيح بوزيري العدل والداخلية الأردنيين لمخالفتهما إجراءات كورونا

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عمان- (ا ف ب)

طلب رئيس وزراء الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، اليوم الأحد، من وزيري العدل والداخلية تقديم استقالتهما بعد "مخالفتهما إجراءات السلامة العامة" المتخذة للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.

كان وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني قد حضرا وجبة عشاء في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة، حسبما كشف موقع إخباري محلي.

لـ"مخالفتهما إجراءات السلامة العامة" خلال الأزمة الوبائية، قدم كل من وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني في الحكومة الأردنية استقالتهما الأحد بعدما "طلب منهما" رئيس الوزراء ذلك. وكشف مصدر حكومي أردني لصحيفة "الرأي" الرسمية، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب الأحد من الوزيرين تقديم استقالتهما من منصبيهما "لمخالفتهما أوامر الدفاع" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولكن موقع "عمون" الإخباري المحلي كشف أن الطلب جاء بعد "حضور الوزيرين مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لأوامر الدفاع حيث كان عدد الحضور تسعة أشخاص" في حين تنص الإجراءات على ألا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة ستة أشخاص.

وأعلن بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة عنه، الموافقة على استقالة بسام التلهوني وزير العدل، وسمير المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من الأحد.

استقالة وزيري العدل والداخلية

وكلّف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد الزيادات وزير الدولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من الأحد.

وشدد الأردن في الآونة الأخيرة إجراءاته بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا، حيث قررت الحكومة، الأربعاء، إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة.

كما قررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجوال اليومي الذي كان يفرض بين الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحًا، لتصبح من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.

وسجل الأردن حتى الآن أكثر من 386 ألف إصابة بفيروس كورونا و4675 وفاة.

وكان الأردن قد حظر في مارس الماضي التجمعات لأكثر من 20 شخصًا وأغلق الجامعات ومعظم المدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء. كما ألزم مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين.