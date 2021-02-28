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ارتكبوا 11 واقعة.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة

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ارتكبوا 11 واقعة.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة ارتكبوا 11 واقعة.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة

مصراوي Masrawy

05:43 م الأحد 28 فبراير 2021


كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين وميكانيكي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتشكيل عصابة لسرقة الدراجات النارية بالجيزة.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة كشفت قيام (عاطل، ميكانيكي – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر – لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، متخذان من دائرة قسمي شرطة (أول وثاني الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما (سيارة فان – ملك وقيادة أحدهما) وبحوزتهما (فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (11 حادث سرقة دراجات نارية) وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر– له معلومات جنائية) أمكن ضبطه.

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