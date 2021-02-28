الاعلان عن لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- تعلن جمعية المهندسين الوراثيين عن اشهار اللقاح الاردني لفايروس SARS-COV 2 المصمم بتقنية ال PAMP,s elevators الاولى من نوعها بالعالم تحت اسم JO-NAST Vaccine .
وهي تستهدف الى اعادة تحفيز ال interferon 1 في جهاز المناعة الاولي ال innate immunity وتصحيح مسار جهاز المناعة وتفاعلاته لوقف اعراض COVID-19
نقطة قوة الفايروس
فايروس SARS-COV2 هو فايروس بطيء الانتشار في الجسم فهو يحتاج الى 4 ايام الى 8 ايام كفترة حضانة في جهاز المناعة الاولي قبل ان تظهر الاعراض
حيث ان سلاح الفايروس الرئيس لخداع جهاز المناعة الاولي ال innate immunity الممتدة من التجويف الانفي وحتى الحلق هو البروتين التاجي
حيث ان الخلايا الظاهرية ال Epithelial cell هي المسؤولة عن خلق الاستجابة الاولى لجهاز المناعة الاولي لمنع الفايروس لدخول الدم والوصل لجهاز المناعة الرئيس
هناك نوعين من الاستجابات في هذه الخلايا الاستجابة الاولى تسمى ال PAMP وهو مستقبل موجود في الخلايا الظاهرية ال Epithelial cell ترتبط مع بروتينات الفايروس او البكتيريا لتحفيز انتاج الانترفيرون 1 وهو مضاد للفايروسات والبكتيريا
الاستجابة الثانية وهي استجابة ال DAMP وهو مستقبل على سطح هذه الخلايا تحفز عند ارتباطها لبروتينات الطفيليات او في حالة السرطانات وهي استجابة تنتج بدايةً من الخلايا الظاهرية بجهاز المناعة الاولي ال innate immunity وتنتج الخلايا المصابة بروتين شبيه الكايتيناز chitinase-like proteins وترفع الانترلوكن 17 (IL-17 ) وهذه الاستجابة تستخدم لقتل الخلايا الميتة او السرطانية
فايروس SARS-COV2 يولد استجابة DAMP من خلال بروتينه التاجي ال SPIKE protein حيث ستكون استجابة الجسم وكأن الرئة قد اصيبت بطفيلي فينتج ذلك تمويه لجهاز المناعة الاولي ويبعده تماماً عن الفايروس وهو يبحث عن طفيلي او خلايا سرطانية تولدت ب استجابة البروتين التاجي للفايروس لذلك سيصيب الفايروس كل الخلايا ببطء وبأمان وكل خلية يصيبها الفايروس تقتلها استجابة ال DAMP لذلك يتم تحطيم جهاز المناعة الاولي ال innate immunity واول اعراضها هي فقدان حاسة التذوق والشم لبعض الروائح والتذوق للخلايا الداخلية من اللسان التي تكون جزء من ال innate immunity وداخل التجويف الانفي الذي ايضاً جزء من جهاز المناعة الاولي حيث يتم تدمير براعم التذوق والشم من خلال استجابة ال DAMP
حيث ان استجابة ال DAMP ستلاحق كل الخلايا التي يصيبها البروتين التاجي وتقتلها فيتغير مسار جهاز المناعة وهذا سبب اعراض ال Long COVID في بعض الحالات
تولد استجابة ال DAMP الى تحفيز انتاج ال ACE2 فبالتالي زيادة مستقبلات دخول الفايروس للخلايا
كيف يعمل JO-NAST VACCINE
هو لقاح بطريقة الاولى من نوعها يستخدم كبخاخ في الانف والفم مصمم من اجزاء بيلوجية مستخرجة من كائنات دقيقة
تعمل على ارتباط هذه الجزيئات البيولوجية بمستقبل ال PAMP في التجويف الانفي والحلق ويحفزها على انتاج الانترفيرون 1 وتصحيح مسار جهاز المناعة الاولي والقضاء على الفايروس
تعمل هذه الجزيئات ايضاً على ايقاف استجابة ال DAMP الطفيلية المتسببة بظهور اعراض COVID-19 بدأً من فقدان حاسة التذوق والشم وانتهائاً بنقص الاكسجة Hypoxia
ان تصحيح واعادة توجيه جهاز المناعة الاولي هو العنصر الرئيسي لوقف فايروس SARS-COV2 من خلال تحفيز الانترفيرون 1 وتوجيهه الى ان الاصابة هي فايروس وليست طفيلية
وبالتالي اطلاق الانترفيرون 1 سيوقف سلسلة تفاعلات الاعراض المصاحبة ل COVID-19
يستهدف JO-NAST VACCINE الاشخاص المشخصين بأصابة ب COVID-19 في المراحل الاولى او بأعراض خفيفة لوقف ظهور الاعراض والمساعدة على الشفاء خلال بضع ايام واسترجاع حاستي الشم والتذوق
جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية منفتحة على اي شراكة لأتمام التجارب السريرية
هذه التقنية براءة اختراع لعلاج COVID-19
مشاهداتنا
الفرق بين المصابين الذين ظهرت عليهم اعراض والاشخاص الذين لم تظهر عليهم اعراض
هي فرصة دخول انواع معينة من الفايروسات الاخرى او البكتيريا في فترة حضانة COVID-19 حيث ان مصادفة دخول بعض هذه الانواع مع COVID-19 تسببت بالصدفة لتحفيز مستقبل ال PAMP واطلاق الانترفيرون الذي وبالتالي صحح مسار جهاز المناعة الاولي وقضى على COVID-19 قبل تكوين الاعراض
اما الاشخاص اللذين تكون لديهم اعراض شديدة هم من يعانون من مشاكل في ال Innate immunity او لم يصادف دخول فايروس او بكتيريا اخرى خلال فترة الحضانة فأستطاع الفايروس خداع ال innate immunity من خلال استجابة ال DAMP ثم القضاء على خلايا الظاهرية لجهاز المناعة الاولي ويشكل الاعراض الشديدة