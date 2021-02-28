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27 أبريل.. الحكم على 10 متهمين في قضية "التخابر مع ليبيا"

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27 أبريل.. الحكم على 10 متهمين في قضية "التخابر مع ليبيا" 27 أبريل.. الحكم على 10 متهمين في قضية "التخابر مع ليبيا"

مصراوي Masrawy

05:38 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب-صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطره، اليوم الأحد، محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع ليبيا"، لجلسة 27 أبريل؛ للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود.

كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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