الرائد يقسو على العين برباعية نظيفة.. المقرن حضر بـ"هاتريك"

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واصل فريق الرائد صحوته محققاً فوزه الثاني على التوالي بعدما اكتسح ضيفه العين بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز ببريدة لحساب منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة 15 بالمركز السادس عشر والأخير.

فرض الرائد سيطرته على مجريات الشوط الأول وتمكن من تسجيل أول أهداف المباراة عند الدقيقة 17 بواسطة المتألق عبد الله المقرن.

ومع مطلع الشوط الثاني عاد ذات اللاعب ليسجل ثاني أهداف الرائد، وذلك بعد مرور 8 دقائق على انطلاقته، ولم يكد يستفيق العين من صدمة الهدف الثاني حتى استقبلت شباكه الهدف الثالث عن طريق نجم اللقاء عبد الله المقرن الذي سجل (الهاتريك) الأول له هذا الموسم عند الدقيقة 62، وقبل صافرة نهاية اللقاء بـ9 دقائق عزّز المهاجم التشيلي روني فرنانديز النتيجة بالهدف الرابع من علامة الجزاء.