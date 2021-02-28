250 وجهة آمنة تستعد لاستقبال السياح منها دول عربية.. تعرّف عليها

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أطلقه المجلس في مايو 2020 وبعد ضم 3 وجهات سياحية جديدة

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة عن وصول ختم السفر الآمن إلى 250 وجهة سياحية في العالم بعد ضم 3 وجهات سياحية جديدة، هي كل من "سانت لوسيا -فيجي - إثيوبيا" إلى قائمة الوجهات الحاصلة على ختم "السفر الآمن" الذي أطلقه المجلس في مايو 2020 بهدف استعادة ثقة المسافرين وإحياء قطاع السفر والسياحة عالميًا، وضمن هذه الوجهات الأردن والإمارات ومصر.

وقالت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس جلوريا جيفارا: "يسعدنا أن نرى ختم السفر الآمن لا يزال ينمو بمعدل سريع ويتم اعتماده من قبل وجهات من جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "وصلنا مع 250 وجهة حول العالم تحمل ختم السفر الآمن، وهو شهادة على العمل الجاد الذي تم القيام به لجعل الطابع المعترف به عالميًا للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء تمييز الوجهات حول العالم التي اعتمدت بروتوكولات موحدة عالمية للصحة.

وأشارت إلى أنه مع تسارع وتيرة طرح اللقاح العالمي وتخفيف القيود المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة نعتقد أن ختم "السفر الآمن" سيثبت أنه عنصر أساسي لاستعادة الوجهة واستعادة ثقة المستهلك، موضحة أن نجاحه يظهر أهمية التنسيق العالمي للمساعدة في إعادة بناء وإحياء قطاع السفر والسياحة الدولي.