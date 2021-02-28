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انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي بالطائف

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تحت المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي

انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي بالطائف

انطلقت، اليوم، في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع واليوم الخليجي للموهبة 2021 تحت شعار "الموهوبين رعايتهم مستمرة"، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات.

وتضمنت الفعاليات التي ستُنفذ عن بُعد عبر القاعات الافتراضية، العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمسابقات الهادفة إلى بث التنافس بين الطلبة في مجال الابتكار العلمي والبحث عن الحلول لها.

وشملت البرامج التي أعدتها إدارة الموهوبين للبنين فعاليات "كيف أكتشف موهبتي"، و"الرسم الإبداعي"، وإطلاق مسابقة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع لعام ١٤٤٢هـ، تختص في مجال الابتكار العلمي غير المسبوق، بحيث يتم تقديمه من الطالب نفسه وفق معايير علمية.

فيما أعدت إدارة الموهوبات حزمة من الفعاليات التي تستهدف الطالبات منها عقد ورشة التفكير المنظومي المستهدفة معلمات ومسؤولات الموهوبات، وورشة تعزيز الموهبة التي تستهدف منسوبات إدارات ومكاتب التعليم. وخصصت ورشة طرق تنمية الموهبة لدى الأطفال لأولياء الأمور بمشاركة موهوب الروضة.

إلى ذلك تستعد الإدارة العامة للتعليم الطائف الاحتفاء باليوم الخليجي للموهبة والإبداع والذي يصادف يوم الأربعاء الموافق ٣ مارس، حيث سيتم تدشين مبادرات إدارة الموهوبات وافتتاح مؤتمر البحث العلمي والابتكار والذي سيستمر ليومين ويستضيف كوكبة من المختصات بجامعة الطائف لطرح أوراق علمية؛ بهدف مواكبة التقدم في مجال البحث العلمي والنشر، كما سيتخلل هذه الفعاليات عدد من المسابقات التثقيفية والترفيهية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية