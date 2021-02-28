برلماني يهاجم تامر أمين.. ورئيس "النواب" يقاطعه: تكلَّم في مشروع القانون

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

هاجم النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، الإعلامي تامر أمين؛ بسبب إساءته إلى أهالي الصعيد خلال برنامجه المعروض على إحدى القنوات الفضائية .

وقال أبو الحمد، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة قانون بوابة العمرة، اليوم الأحد، إن ما قام به تامر أمين عنصرية مرفوضة، وما قاله من ألفاظ على أهل الصعيد مرفوض.

وقام رئيس مجلس النواب بمقاطعة النائب، قائلًا: "نحن نتحدث في جدول الأعمال، والكلمة لا بد أن تكون في مشروع القانون".

وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون بوابة العمرة، مطالبًا الحكومة بضرورة الاهتمام بأهل الصعيد؛ خصوصًا أن هناك العديد من أهالي الأقصر المتضررين من تأثر السياحة بـ"كورونا" .