ليبيا: ملعب "بنينا" ببنغازي سيشهد بداية عودة الكرة الليبية للمشاركات الدولية

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ليبيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة أن ملعب "بنينا" في مدينة بنغازي سيشهد بداية عودة الكرة الليبية إلى المشاركات الدولية في 25 مارس المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الأحد، استعدادها التام لاستقبال كافة الوفود الفنية والتقنية الرياضية، وممثلي المنتخبات والأندية الدولية بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفع الحظر عن الملاعب الليبية والذي جاء بعد أكثر من سبع سنوات اضطرت فيها المنتخبات والأندية الليبية إلى التنقل بين عدد من الدول المجاورة للعب مبارياتها في مختلف المنافسات الرياضية.

وأعربت الوزارة عن مباركتها لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.. مؤكدة تطلعها لرفع الحظر الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي سيسهم في تطوير وتجديد ودعم الاستقرار الرياضي والاجتماعي والثقافي في ليبيا.

وهنأت وزارة الخارجية الفرق الرياضية، وجماهير كرة القدم والاتحاد الليبي لكرة القدم بهذا القرار الذي قالت إنه يعكس التعامل الإيجابي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه دعم الاستقرار الذي تتطلع إليه البلاد واستجابة لدعوة الوزارة التي توجهت بها خلال لقائها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة في 3 ديسمبر 2019 وتقديمها عرضاً وافياً حول الأمن والاستقرار والحالة الطبيعية للحياة في أغلب المدن الليبية.