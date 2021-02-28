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العاهل البحريني يتسلم رسالة من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية

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العاهل البحريني يتسلم رسالة من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية العاهل البحريني يتسلم رسالة من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية

مصراوي Masrawy

04:52 م الأحد 28 فبراير 2021

البحرين - (أ ش أ)

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتصل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الرسالة سلمها إلى الملك حمد بن عيسى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

ونقل الوزير الكويتي إلى العاهل البحريني تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم والازدهار، فيما كلف الملك حمد بن عيسى، الوزير الكويتي بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لأمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والرقي.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على المواقف المشرفة لمملكة البحرين تجاه دولة الكويت.

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