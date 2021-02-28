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الأمم المتحدة: نحو 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال 2021

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الأمم المتحدة: نحو 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال 2021 الأمم المتحدة: نحو 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال 2021

مصراوي Masrawy

04:50 م الأحد 28 فبراير 2021

سويسرا- (أ ش أ)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجود 1.3 مليون شخص في ليبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عام 2021.

وذكرت المفوضية، في بيان أوردته بوابة إفريقيا اليوم الأحد، أن المساعدات تشمل التعليم، الصحة، الحماية، الطعام النظافة والصرف الصحي.

وفي يونيو 2020 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا إطلاق مشروع للتعاون يهدف إلى إيصال المساعدات الغذائية الطارئة إلى نحو 10 آلاف لاجئ وطالب لجوء يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

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