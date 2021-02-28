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: نافالني سينقل للسجن المركزي بعد انتهاء الحجر الصحي

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روسيا: نافالني سينقل للسجن المركزي بعد انتهاء الحجر الصحي : نافالني سينقل للسجن المركزي بعد انتهاء الحجر الصحي

مصراوي Masrawy

04:48 م الأحد 28 فبراير 2021

- (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمي باسم دائرة السجون الفيدرالية الروسية أليكسي ميلنيكوف، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني سينقل إلى السجن المركزي بمدينة فلاديمير الروسية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي يخضع لها.

وأضاف ميلنيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد، أنه وفقًا للنظام والأحكام القائمة، يجب أن يخضع المحكوم للحجر الصحي قبل نقله إلى السجن المركزي في فلاديمير، وسيحتاج إلى اجتياز الاختبارات اللازمة والخضوع للأطباء، وبعدها يتم وضعه في غرفة ويعطى رقمًا خاصًا.

وأشار إلى أن السجن الذي سينقل إليه نافالني يقع في محافظة فلاديمير وتحديدًا في مدينة بروكوف.

وعقدت محكمة "بابوشكينسكي" بالعاصمة موسكو جلستها، حيث ستعقد جلسة أخرى لاحقًا، تتعلق بقضية التشهير ضد أحد المحاربين القدامى، وقال القاضي: "إن نافالني ومحاميه اجتمعوا، وقرروا عقد الجلستين في نفس المكان".

من جهتهم قال محامو الدفاع عن نافالني، في وقت سابق، إنهم يعتزمون تقديم استئناف ضد قرار تغيير العقوبة.

وقضت محكمة سيمونوفسكي بموسكو في 2 فبراير الجاري، بسجن نافالني لمدة 3 سنوات ونصف، بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

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مصراوي Masrawy

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