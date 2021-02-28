الأمم المتحدة: مقتل 18 متظاهرًا على يد الشرطة في احتجاجات بميانمار

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مصراوي Masrawy

سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 18 متظاهرًا شاركوا في الاحتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، اليوم الأحد، وذلك إثر استخدام الشرطة العنف ضد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الجيش كان قد قاد استولى على السلطة في الأول من فبراير الجاري، واعتقل زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي وعدد من قادة البلاد بعد مزاعم بتزوير الانتخابات البرلمانية.

يُذكر أن ميانمار تشهد تظاهرات حاشدة مستمرة في الشوارع في جميع أنحائها منذ بداية حركة الجيش، بينما أدت حملة عصيان مدني إلى خنق العديد من العمليات الحكومية وكذلك الشركات.