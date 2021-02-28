مدبولي: تكليف وزارة التضامن بالإسراع في تأثيث شقق سكان المناطق العشوائية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هناك متابعة تتم بصورة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها في محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، موجها الشكر في هذا الصدد لوزارة الداخلية، ممثلة في مديرية الأمن، وكذا محافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لإزالة المناطق العشوائية، وإعادة تسكين أهالي هذه المناطق في المشروعات السكنية اللائقة، التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالإسراع في تأثيث الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من أهالينا سكان المناطق العشوائية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على موقف الإزالات الخاصة بالمباني المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول إقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة؛ بحيث يتم الإسراع في تنفيذ تلك الإزالات، وتعويض المستحقين.

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع "أرض الخيالة"، والذي يقع في حي البساتين بجنوب محافظة القاهرة، والذي يشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض تبلغ نحو 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتي تتمثل في إقامة مركز طبي، ومركز شباب، ومجمع مدارس، وحدائق وأسواق، وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها.