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بنسبة 96 إلى 99 %.. طلاب 2 ثانوي يحضرون اختبار مادتي " العربي" و"الجبر والتفاضل"

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بنسبة 96 إلى 99 %.. طلاب 2 ثانوي يحضرون اختبار مادتي " العربي" و"الجبر والتفاضل" بنسبة 96 إلى 99 %.. طلاب 2 ثانوي يحضرون اختبار مادتي " العربي" و"الجبر والتفاضل"

مصراوي Masrawy

04:33 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن نحو 566 ألفا و400 طالب بالصف الثاني الثانوي حضروا اليوم لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.

وتمكن 547 ألفًا و222 طالب وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالب وطالبة بنسبة حضور 95.71%.

كما أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

جدير بالذكر أن غدًا الأثنين الموافق 1 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتين.​

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