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استمع لنبذة عن المكتسبات.. بدر بن سلطان يستقبل مجلس إدارة الوحدة

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استمع لنبذة عن المكتسبات.. بدر بن سلطان يستقبل مجلس إدارة الوحدة

استقبل الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة سلطان أزهر، ونائبه عبد العزيز القرشي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن مكتسبات نادي الوحدة في كرة القدم، ومن بينها حصوله على الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في الملحق الآسيوي، واستضافة بطولة آسيا لكرة اليد خلال العام الحالي 2021م، وتحقيق الفريق الأول لكرة اليد المركز الرابع في بطولة ، والمركز الثاني في بطولة آسيا للموسم الماضي، كما حصد العديد من البطولات في الألعاب المختلفة التي بلغت 25 لعبة في الألعاب الفردية بعد أن كانت محصورة في 9 ألعاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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