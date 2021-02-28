الاكتفاء الذاتي أولًا.. وزيرة الصحة تنفي تصدير البلازما دون سد احتياجات الداخل

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مصراوي Masrawy

نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تصدير البلازما إلى الخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرةً إلى إتاحة التسفير مؤقتًا للتصنيع لدى الغير؛ بهدف الإرجاع مرة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقالت زايد: التوجهات الرئاسية تقضي بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع.

ووافقت وزيرة الصحة، خلال الجلسة، على النص في المادة 2 من مشروع القانون، بحيث يكون التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأعلنت زايد إنشاء 8 مراكز كنواة، وبصدد إنشاء مصنعَين.

كان النائب محمد بدراوي طالب بأهمية النص صراحة على ألا يكون التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما طالب بألا يصرف ترخيص للقيام بعمليات الدم إلا للجهات الحكومية، مع حذف "غير الحكومية" من النص المقترح.