رئيس الوزراء المجري يتلقى "لقاح كورونا"

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مصراوي Masrawy

بوادبست- (د ب ا):

نشر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الأحد، صورا له على موقع فيسبوك وهو يحصل على لقاح فيروس كورونا ، باستخدام ما يبدو أنه اللقاح الصيني.

وكتب أوربان "حصلت على لقاح" بجانب الصور، التي يظهر في أحدها صندوق لقاح مكتوب عليه بحروف صينية.

كانت المجر قد أصبحت هذا الأسبوع أول دولة أوروبية تبدأ استخدام لقاح من شركة سينوفارم الصينية.

وقال أوربان مؤخرا إنه سوف يحصل على اللقاح الصيني لكي يظهر الثقة في هذا اللقاح.

وقد قامت المجر حتى الآن بإعطاء 680 ألف جرعة، معظمها من شركات أدوية غربية. ولكن خلال الـ24 الساعة الماضية فقط، قامت بتوزيع 114 ألف جرعة، أغلبيتها من لقاح سينوفارم، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم .

وفي نقص اللقاحات التي تنتجها شركات أوروبية وأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي، تحول أوربان للصين وروسيا للحصول على لقاحات.

وقد أصدرت المجر أوامرها بالحصول على مليوني جرعة من اللقاح الروسي و5 مليون جرعة من اللقاح الصيني. ويشار إلى أن عدد سكان المجر أقل من 10 مليون مواطن.

وقد حصل اللقاحان الروسي والصيني على رخص للاستخدام الطارئ في المجر، بدون مراجعة مستقلة، وفقا لما تردد. ويشار إلى أن الجهات المنظمة الأوروبية لم ترخص باستخدام أي من اللقاحين بعد.

من ناحية أخرى، قال الخبراء والحكومة إنه على المجر الاستعداد لموجة ثالثة من الاصابات.

وسجلت المجر اليوم 4469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وكانت المجر قد سجلت منذ أسبوع 2912 حالة إصابة جديدة.

وسجلت المجر منذ بداية الجائحة 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.