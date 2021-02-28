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ميانمار: مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين

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ميانمار: مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين ميانمار: مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين

مصراوي Masrawy

04:02 م الأحد 28 فبراير 2021

نايبيداو- أ ش أ:

قُتل 6 أشخاص على الأقل، الأحد، جراء إطلاق قوات الأمن في ميانمار الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في الأول من فبراير.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن النظام العسكري الحاكم في البلاد منذ الانقلاب يواصل حملة قمع المتظاهرين، كما صعّد استخدام القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي.

كان عناصر الشرطة والجيش قد استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف حملة العصيان المدني، مع استخدام الذخيرة الحية في بعض الحالات.

وصباح الأحد، احتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية من أجل تفريق متظاهرين تجمعوا في أجزاء مختلفة من البلاد استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى.

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