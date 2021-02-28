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الأردن يُدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

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الأردن يُدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى الأردن يُدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

مصراوي Masrawy

04:02 م الأحد 28 فبراير 2021

عمان- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها سماح الشرطة الإسرائيلية لمئات المتطرفين باقتحام المسجد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأحد - أن اقتحامات المتطرفين تحت حماية الشرطة تعد انتهاكاً صارخاً للوضع القائم القانوني والتاريخي والقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، وفق القانون الدولي.

وشدّد الفايز على أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً) هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه ، مطالبا السلطات الإسرائيلية وقف الانتهاكات واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والاستفزازات المستمرة في الحرم الشريف.

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