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التشيك تستخدم اللقاح الروسي دون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

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التشيك تستخدم اللقاح الروسي دون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية التشيك تستخدم اللقاح الروسي دون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

مصراوي Masrawy

04:02 م الأحد 28 فبراير 2021

لندن- أ ش أ:

أعلن رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس، الأحد، أن بلاده ستستخدم لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، دون موافقة وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني- أن جمهورية التشيك تكافح مع عودة تفشي كوفيد-19 خلال الأسابيع الماضية، لتصبح من بين الدول الأكثر تضرراً في العالم من حيث معدل الإصابات والوفيات جراء الجائحة العالمية.

وصرّح بابيس في 10 فبراير الجاري بأن التشيك قد تنتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية قبل استخدام اللقاح.

ويُتوقع أن تزود فرنسا البلاد بـ 100 ألف جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" بحلول منتصف شهر مارس المقبل.

ويعد "سبوتنيك V" الذي سجلته حتى اليوم 38 دولة، بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد على مستوى العالم.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

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