أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شالكه الألماني ينهي علاقته بمدرب الأهلي السابق

Print

شالكه الألماني ينهي علاقته بمدرب الأهلي السابق

أنهى نادي شالكه الألماني، الأحد، علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، ومسؤولين آخرين.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتجارت (1-5)، السبت، بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند (0-4)، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من جروس الذي تولى المسؤولية في أواخر ديسمبر الماضي.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب البوندسليجا بتسع نقاط من 23 مباراة بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية