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الإداري يرفض 7 دعاوى ويؤيد إجراء انتخابات الصحفيين في موعدها

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الإداري يرفض 7 دعاوى ويؤيد إجراء انتخابات الصحفيين في موعدها الإداري يرفض 7 دعاوى ويؤيد إجراء انتخابات الصحفيين في موعدها

مصراوي Masrawy

03:53 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، برفض ٧ دعاوى تطالب بإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين والتي من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل بسبب .

وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.

كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

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