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تقارير: إصابة مسؤول بالفاتيكان بكورونا في العراق قبل زيارة بابوية

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تقارير: إصابة مسؤول بالفاتيكان بكورونا في العراق قبل زيارة بابوية تقارير: إصابة مسؤول بالفاتيكان بكورونا في العراق قبل زيارة بابوية

مصراوي Masrawy

03:51 م الأحد 28 فبراير 2021

روما- (د ب ا):

ذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أن مسؤولا بارزا بالفاتيكان في بغداد أصيب بفيروس كورونا، قبل أقل من أسبوع من قيام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيارة تاريخية للبلاد.

ونقلت وكالة وكالة ادنكرونوس للأنباء عن مصادر بالفاتيكان، إن القاصد الرسولي في العراق ميتجا ليسكوفر يخضع للحجر الصحي.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه كان من المقرر أن يصاحب ليسكوفر البابا في زيارته التي ستبدأ الجمعة المقبلة، وهو أمر طبيعي بالنسبة لشخص في منصبه خلال زيارة بابوية.

ويعتزم بابا الفاتيكان القيام بزيارة لمدة أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة يقوم بها البابا للبلاد. ومن المقرر أن يلتقى المرجع الشيعي الديني على السيستاني في النجف ويعقد اجتماعا مسكونيا بالقرب من أور، وهو مكان مذكور في الأنجيل.

وتتزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا تتزايد في العراق، مما أثار مخاوف من حدوث موجة أخرى من الاصابات. كما تم رصد المزيد من حالات الاصابة بالسلالة البريطانية من . وجرى فرض إجراءات صحية في أنحاء البلاد، تشمل حظر التجوال.

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مصراوي Masrawy

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