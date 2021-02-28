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رئيس "المحطات النووية": تسليم تقرير أمان مفاعل الضبعة كاملًا إلى هيئة الرقابة الإشعاعية يونيو 2021

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رئيس "المحطات النووية": تسليم تقرير أمان مفاعل الضبعة كاملًا إلى هيئة الرقابة الإشعاعية يونيو 2021 رئيس "المحطات النووية": تسليم تقرير أمان مفاعل الضبعة كاملًا إلى هيئة الرقابة الإشعاعية يونيو 2021

مصراوي Masrawy

03:46 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن العمل مستمر على قدم وساق للانتهاء من تقرير الأمان المبدئي "PSAR" وتقديم فصوله أولًا بأول إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ وهو أهم مستند للحصول على إذن الإنشاء .

وأوضح الوكيل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم نهاية يونيو 2021 تسليم التقرير بالكامل إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من الرصيف البحري منتصف عام 2022، على أن يتم استكمال أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع النووي والانتهاء من الوثائق الخاصة بتقرير الأمان وتلافي ملاحظات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حتى يصدر إذن إنشاء المحطة النووية بالضبعة والمحتمل إصداره منتصف العام المقبل.

وأضاف رئيس هيئة المحطات النووية أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ الرصيف البحري في شهر يوليو الماضي، بعد توقيع عقد الإنشاء في يونيو الماضي مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في الاستشاريين المختصين بإنشاء الأرصفة البحرية، والرصيف البحري بالضبعة سيتم استخدامه في نقل عمليات معدات الإنشاء الخاصة بالمشروع النووي، حتى وصولها إلى موقع المحطة، وتكلفة إنشاء الرصيف البحري أقل بكثير من تجهيزات الطرق والكباري، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف عام 2022.

وأشار الوكيل إلى أنه يجري حاليًّا تلافي الملاحظات الخاصة بالمشروع، ليتم إصدار إذن الإنشاء الذي يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

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