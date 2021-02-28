بدء قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على تصنيع "الضفائر الكهربية" ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة ببورسعيد، اليوم الأحد- وحتى استيفاء العدد المطلوب من الراغبين في التدريب مجانا من الذكور والإناث علي تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة شركة إس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر.

وبحسب بيان اليوم، سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة والشركة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبي بنجاح وذلك طبقا لحاجتها.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن التدريب على صناعة الضفائر يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مؤخرا بين الوزارة والشركة اليابانية لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية.​