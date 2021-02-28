أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المالي سبل دعم العلاقات الثنائية

Print
سلمه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة تقديرًا لجهوده

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المالي سبل دعم العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة زيني مولاي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلم وزير الخارجية نظيره بمالي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال: مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد.

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المالي سبل دعم العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المالي سبل دعم العلاقات الثنائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية

"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟

"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية