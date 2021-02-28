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إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق "الدائري الشرقي" بالقصيم

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إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق "الدائري الشرقي" بالقصيم إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق "الدائري الشرقي" بالقصيم
تقديرًا للجهود العظيمة التي يقوم بها سموه

إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على طريق الدائري الشرقي.

ويأتي توجيه سمو أمير القصيم تقديرًا للجهود العظيمة التي يقوم بها سمو ولي العهد - حفظه الله - لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

ويعد طريق الدائري الشرقي أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسة بمنطقة القصيم؛ حيث يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة، وعدة طرق رئيسة أخرى بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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