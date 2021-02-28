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مصراوي Masrawy

​كتب- مصراوي:

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة بمناسبة إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال كلمتها إن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد أولويات الدولة المصرية؛ لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمالنا في مستقبل مشرق.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، منذ قليل، عن تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الأولى عام 2021 والتى تتم إدارتها من خلال المجلس الأعلى للثقافة.

التعريف بالجائزة

تعد جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء ويتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافى والفنى وتوفير الوسائل اللازمة لتشجيع ذلك.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.

تهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال: مؤسسات الدولة بإشراف المجلس الأعلى للثقافة، وهو الهدف الأساسى من صدور قانون الجائزة تشجيعًا للفائزين على الاستمرار فى إبداعهم.