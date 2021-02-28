أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

28 مارس .. الحكم في دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضي منصور من الظهور بالإعلام

Print
28 مارس .. الحكم في دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضي منصور من الظهور بالإعلام 28 مارس .. الحكم في دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضي منصور من الظهور بالإعلام

مصراوي Masrawy

03:27 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع من الظهور فى وسائل الإعلام، إلى جلسة 28 مارس المقبل؛ للحكم.

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٣ /٧٠ قضائية.

يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضي منصور من الفضائيات .

ذكرت الدعوى أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

شبكة عيون الإخبارية