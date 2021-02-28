مباحثات عمانية كويتية حول دعم مسيرة التعاون الخليجي

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مسقط- (د ب أ):

بحث نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد في العاصمة مسقط، الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزير الكويتي سلّم في مستهل اللقاء رسالة خطية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة.

ووفق الوكالة، جرى استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والكويت انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الوزير الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والكويت والتعاون البنّاء الذي يجمع بينهما، موضحًا أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعمًا للروابط القائمة وتعزيزًا للجهود المبذولة في هذا الصدد.