أخبار عاجلة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
"الموارد البشرية" تضبط 1210 مخالفات لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية -
إخماد حريق شونة قمح بإبشواي في الفيوم -
بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية -
إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد -
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية -
لبنان.. عون يأمر بـ"تحقيق" حول انهيار الليرة -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مباحثات عمانية كويتية حول دعم مسيرة التعاون الخليجي

Print
مباحثات عمانية كويتية حول دعم مسيرة التعاون الخليجي مباحثات عمانية كويتية حول دعم مسيرة التعاون الخليجي

مصراوي Masrawy

03:50 م الأحد 28 فبراير 2021

مسقط- (د ب أ):

بحث نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد في العاصمة مسقط، الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزير الكويتي سلّم في مستهل اللقاء رسالة خطية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة.

ووفق الوكالة، جرى استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والكويت انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الوزير الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والكويت والتعاون البنّاء الذي يجمع بينهما، موضحًا أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعمًا للروابط القائمة وتعزيزًا للجهود المبذولة في هذا الصدد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وسائق التريلا يصارع الموت

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

شبكة عيون الإخبارية