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تحذيرات من موجة رابعة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 60 ألفًا

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تحذيرات من موجة رابعة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 60 ألفًا تحذيرات من موجة رابعة.. حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تتخطى 60 ألفًا
93 مريضًا بالفيروس فقدوا حياتهم في آخر 24 ساعة

تحذيرات من موجة رابعة.. حصيلة وفيات

تخطت الحصيلة الرسمية للوفيات جراء في إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة "كوفيد-19"، عتبة 60 ألف شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد).

وبينت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريحات متلفزة، أن 93 شخصاً فقدوا حياتهم بسبب "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الحصيلة الرسمية للوفيات في البلاد ارتفعت إلى 60.073 شخصاً، من أصل إجمالي عدد المصابين الذي بلغ مليونًا و631 ألفًا و169 شخصاً.

وسبق لعدد من المسؤولين، من بينهم وزير الصحة سعيد نمكي، أن ذكروا أن الأرقام الفعلية لضحايا الجائحة في إيران، هي أعلى من الأرقام الرسمية.

وحذّر مسؤولون إيرانيون في الآونة الأخيرة، ومن بينهم الرئيس حسن روحاني، من احتمال مواجهة البلاد "موجة رابعة" من انتشار الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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