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​ وزيرة الصحة: 45 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لتلقي لقاح كورونا خلال 12 ساعة

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​ وزيرة الصحة: 45 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لتلقي لقاح كورونا خلال 12 ساعة ​ وزيرة الصحة: 45 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لتلقي لقاح كورونا خلال 12 ساعة

مصراوي Masrawy

03:17 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل ٤٥ ألف و ٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وذلك خلال أول ١٢ ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل ٦ آلاف و ٦١٥ من العاملين بالقطاع الطبي، و٣٢ ألفًا و ١٧٢ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تسجيل ٦ آلاف و٦٤٢ مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن.

وأضاف مجاهد أن الخط الساخن للوزارة (١٥٣٣٥)، استقبل ٢١٧ اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتابع مجاهد أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وأشار مجاهد إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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مصراوي Masrawy

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